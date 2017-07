'Mercopress': Macri tenta acalmar argentinos após valorização do dólar

Matéria publicada nesta quarta-feira (5) pelo Mercopress conta que o presidente argentino, Mauricio Macri, afirmou que os argentinos não devem "se preocupar com o dólar", após a moeda dos EUA valorizar 13 centavos, fechando em AR $ 17,18. Isto "beneficiará as economias regionais e a criação de emprego", acrescentou, durante uma entrevista de rádio.

Segundo a reportagem Macri também disse que as flutuações na taxa de câmbio fazem parte dos "fluxos de oferta e demanda" e que, ao contrário de ser uma "preocupação", é um "benefício".

"O Banco Central tem muitas reservas, muito mais do que há 18 meses, quando tínhamos reservas negativas", acrescentou Macri.

"Os argentinos não devem se preocupar com o dólar", disse ele a rádio Cadena 3 de Córdoba.

O dólar norte-americano manteve sua tendência ascendente, fechando a uma taxa média de AR $ 16,74 (compra) / AR $ 17,18 (venda), de acordo com o Banco Central da Argentina. Os comerciantes da moeda estrangeira advertiram que a ação da terça tinha sido relativamente calma devido ao feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos e que apenas US $ 190,7 milhões foram negociados, informou.

No mercado de futuros da Rofex, US $ 267 milhões foram negociados, 60% dos quais foram reabastecidos em julho em US $ 17,14 e em agosto em US $ 17,39. A corrida mais longa foi em outubro, com US $ 17,94, com taxa implícita de taxa anual de 18,30%, acrescenta o noticiário.

Os economistas agora estimam que o dólar norte-americano atingirá a taxa de R $ 18,50 até o final do ano, finaliza Mercopress.

Mercopress

