Bovespa recua, com mercado de olho em cenário político

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta quarta-feira (5), com os operadores cautelosos no aguardo do parecer que vai recomendar o encaminhamento da denúncia da PGR contra o presidente pelo crime de corrupção passiva e do andamento da reforma trabalhista no Congresso Nacional.

Às 10h49, o índice recuava 0,50%, a 62.913 pontos. Na véspera, o Ibovespa recuou 0,08%, a 63.231 pontos.

Já o dólar avança com alta no exterior, acompanhando o cenário externo, mas com o movimento contido pela vitória do governo na véspera com a aprovação da urgência para votação da reforma trabalhista no Senado. No exterior, a ata do último encontro de política monetária do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, a ser divulgado nesta tarde, também deve influenciar na sessão.

Estrategistas acreditavam que esta semana pode marcar uma ruptura na tendência do dólar se os dados econômicos dos Estados Unidos surpreenderem para cima, que alimentariam expectativas de mais altas do dólar no mercado internacional.

Às 10h50, o índice avançava 0,40%, a R$ 3,3226. Na véspera, a moeda norte-americana teve variação positiva de 0,15%, vendida a R$ 3,3102.