Bovespa e dólar fecham em queda nesta quarta-feira 

O principal índice de ações da bolsa de valores brasileira fechou em leve queda nesta quarta-feira (5), influenciado pela queda das commodities.

O Ibovespa fechou em queda de 0,12%, a 63.154 pontos.

A aprovação do requerimento de urgência da reforma trabalhista no Senado e a sinalização de que o banco central dos Estados Unidos manterá o ritmo gradual de alta de juros limitaram as perdas.

As ações da Vale tinham uma das maiores quedas. Os papéis ordinários caíram 2,40% e os preferenciais perderam 1,86%.

A Eletrobras foi o destaque positivo.

Às 10h49, o índice recuava 0,50%, a 62.913 pontos. Na véspera, o Ibovespa recuou 0,08%, a 63.231 pontos.

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (5), com a aprovação do requerimento de urgência na votação da reforma trabalhista no Senado e a divulgação da ata da última reunião do Fed, o Banco Central norte-americano.

A moeda norte-americana caiu 0,56%, a R$ 3,2926.

Durante a tarde, foi divulgada a ata da reunião de política monetária do Fed em 13 e 14 de junho. As autoridades do banco mostraram-se divididas sobre o cenário para a inflação e como ela pode afetar o ritmo futuro de altas dos juros. O Fed votou pela alta dos juros.

Estrategistas acreditavam que esta semana pode marcar uma ruptura na tendência do dólar se os dados econômicos dos Estados Unidos surpreenderem para cima, que alimentariam expectativas de mais altas do dólar no mercado internacional.

Às 10h50, o índice avançava 0,40%, a R$ 3,3226. Na véspera, a moeda norte-americana teve variação positiva de 0,15%, vendida a R$ 3,3102.