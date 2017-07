Bolsas asiáticas sobem, com investidores adaptados à tensão na península coreana

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira em alta, num momento em que os investidores apostam que a mais recente onda de tensões na península coreana vai desaparecer como tantas outras antes.

O principal índice da Coreia do Sul subiu 0,36%. No Japão, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio avançou 0,25%.

O feriado da independência nos EUA e a falta de dados importantes mantiveram o nível de atividades baixo na sessão, embora o relatório da última reunião do Federal Reserve (banco central dos EUA) no final do dia tenha oferecido algum impulso.

Uma pesquisa revelou na quarta-feira que o setor de serviços na China cresceu a um ritmo mais lento em junho devido a uma queda na demanda, apontando para novas pressões sobre os negócios.