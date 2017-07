'El Cronista': Déficit da balança comercial entre Argentina e Brasil atinge recorde 

Matéria publicada nesta terça-feira (4) pelo jornal argentino El Cronista aponta que nos últimos seis meses o déficit com o país vizinho aumentou 67%, e se repetiu em junho.

A reportagem acrescenta que de acordo com analistas a tendência de queda deve se aprofundar ainda este ano e avalia que a situação política complexa e difícil no Brasil não apenas resultou em déficit comercial histórico da Argentina mas atingiu um recorde.

El Cronista afirma que dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços de comércio das duas maiores economias do Mercosul registraram déficit recorde no primeiro semestre com um saldo negativo de 67% maior do que no mesmo período de 2016 alcançando US$ 3.710 milhões.

"O valor representa um déficit histórico para o primeiro semestre, acima do maior valor registrado no primeiro semestre de 2016 (u $ s -2575 milhões)", disse o analista da consultoria Dante Sica em um comunicado.

O diário acrescenta que a análise do intercâmbio econômico entre os dois futuros não parece mostrar uma imagem melhor para a Argentina, conclui.

> > El Cronista