Bovespa opera em baixa em dia de feriado nos EUA

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta terça-feira (4), com os operadores cautelosos após a prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, e com a votação do requerimento de urgência da reforma trabalhista, que pode ocorrer durante este pregão. Com o feriado do dia da independência nos EUA, a expectativa é de volume reduzido no mercado local, que favorece volatilidade ao longo do pregão.

Às 10h58, o Ibovespa recuava 0,10%, a 63.219 pontos. Na véspera, o Ibovespa avançou 0,6%, a 63.279 pontos.

O Ibovespa fechou junho a 62.899 pontos, com avanço de 0,29% no mês. No semestre, a alta acumulada é de 4,43%.

Já o dólar sobe ante o real na sessão desta terça, em dia de baixa liquidez com o feriado nos Estados Unidos e com os investidores ainda cautelosos diante do cenário político doméstico conturbado.

Às 10h59, o dólar avançava 0,15%, a R$ 3,3066.