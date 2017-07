Bovespa fecha estável e dólar tem leve alta nesta terça-feira

O principal índice da bolsa paulista fechou nesta terça-feira (4) perto da estabilidade, com cautela após a prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima e em dia de fracos volumes negociados devido ao feriado nos Estados Unidos.

O Ibovespa fechou em leve queda de 0,08%, a 63.231 pontos.

A defesa de Temer será entregue à CCJ na quarta-feira (5), em uma tentativa de acelerar os trabalhos na Comissão. O presidente é acusado de corrupção passiva.

O líder do governo no Senado Romero Jucá (PMDB-RR) disse que a reforma trabalhista deverá ser votada na Casa na próxima semana.

A ação da JBS liderava as baixas do Ibovespa, com quedas superiores a 1%.

Já o grupo educacional Estácio foi a ação com maior alta do dia, refletindo a notícia do jornal Valor Econômico de que o governo federal está perto de concluir os estudos sobre o novo Financiamento Estudantil (Fies).

Às 10h58, o Ibovespa recuava 0,10%, a 63.219 pontos. Na véspera, o Ibovespa avançou 0,6%, a 63.279 pontos.

O Ibovespa fechou junho a 62.899 pontos, com avanço de 0,29% no mês. No semestre, a alta acumulada é de 4,43%.

O dólar fechou em leve alta nesta terça-feira (4), em dia de baixa liquidez com feriado nos Estados Unidos e com mercardo ainda cauteloso diante do cenário político interno.

A moeda norte-americana alta de 0,15%, a R$ 3,3102.

Às 10h59, o dólar avançava 0,15%, a R$ 3,3066.

No exterior, o dólar subia ante divisas de países emergentes, como peso chileno, e a lira turca, e tinha leve alta ante uma cesta de moedas fortes.

O Banco Central não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio.