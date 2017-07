Bolsas asiáticas encerram pregão em queda

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta terça-feira (4) em queda, perdendo os ganhos dos dias anteriores, devido às tensões na Península Coreana. A Corei do Norte disse em comunicado oficial que disparou um míssil de longo alcance.

O índice Nikkei 225, de Tóquio, encerrou um pregão em queda de 0,12% a 20.032,35 pontos. Na China, o Xangai Composto desvalorizou 0,41%, aos 3.182,80 pontos.

O Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,53%, a 25.389,01 pontos. Em Seul, o Kospi recuou 0,58%, a 2.380,52 pontos.