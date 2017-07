Petróleo fecha em alta nesta segunda-feira

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (3), mantendo a tendência de expansão da última semana.

O barril de light sweet crude (WTI) avançou 1,03 dólares, a US$ 47,07, nos contratos com entrega para agosto negociados no New York Mercantile Exchange (Nymex). O barril de Brent do Mar do Norte com entrega para setembro teve alta de 91 centavos no Intercontinental Exchange, a US$ 46,98.

Mais cedo, na abertura da sessão, a commodity chegou a registrar queda, depois das sete sessões de alta -- maior continuidade de avanço em mais de cinco anos.

Os preços são impulsionados pela queda na produção dos Estados Unidos. Na semana passada, a U.S. Energy Information Administration (EIA) apontou um recuo de 100 mil barris na produção de petróleo norte-americano, para a marca de 9,250 milhões de barris por dia, na maior queda registrada em quase um ano.

Na sexta-feira (30), a Baker Hughes também divulgou queda no número de plataformas ativas nos Estados Unidos, no primeiro declínio em seis meses. O número, contudo, continua acima do dobro do registrado na mesma semana do ano passado, 341.

Às 9h49, o barril de Brent para setembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,53%, a US$ 49,03. Já o barril de WTI para entrega em agosto, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,65%, a US$ 46,34.

Às 14h44, o barril de WTI tinha alta de 1,56%, a US$ 46,76. No mesmo horário, o barril de Brent tinha alta de 1,23%, a US$ 49,37.

No dia 25 de maio, a Opep concretizou a extensão do acordo de corte na produção por mais nove meses, até março de 2018. O avanço das atividades de países que não participam do pacto como a Líbia e a Nigéria e dos Estados Unidos, contudo, colocam dúvidas sobre o potencial do plano. Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.