Um artigo publicado pelo jornal norte-americano The New York Times neste domingo (2) afirma que na primeira metade do ano, o mercado de ações fluiu de forma espetacular. O índice de 500 ações da Standard & Poor's retornou 9% até junho, produzindo ganhos com tanta regularidade que pode parecer grosseiro observar que as nuvens estão aparecendo no horizonte.

No entanto, existe uma previsão a longo prazo sobre uma possível tempestade através de um indicador financeiro antigo e confiável que está nos dizendo que podem surgir problemas, acrescenta.

O texto explica que enquanto o Fed elevou as taxas de juros de curto prazo desde dezembro, o mercado de títulos não obteve o memorando. As taxas de longo prazo que são estabelecidas no mercado de títulos, em sua maior parte, estão em declínio, embora tenha havido uma breve reversão nos últimos dias. Mas a desconexão nos últimos meses é um sinal de que os investidores acreditam que o crescimento econômico e a inflação ainda são fracos e que as ações do Fed são prematuras.

No passado, quando as disputas entre o Fed e o mercado de títulos persistiam e cresciam, pode significar grandes problemas à frente - como um mercado imobilizado e eventualmente uma recessão, diz o NYT.

"Eu acho que as pessoas devem prestar muita atenção a tudo isso agora", disse David Rosenberg, economista chefe e estrategista da Gluskin-Sheff, em Toronto. "Quando você quer ter certeza de que tem um guarda-chuva? Quando existe previsão de chuva ou depois do início da chuva?"

A chuva chegará, disse Rosenberg, instando os investidores a se preparar, mantendo dinheiro suficiente e configurando suas carteiras para enfrentar uma tempestade. Regiões como a zona do euro estão em um estágio anterior do ciclo econômico, disse ele, e podem ser melhores apostas agora. Ele pede cautela nos Estados Unidos. "Não posso dizer quando isso acontecerá", disse ele, "mas o ciclo econômico não foi abolido e as chances de uma recessão estão aumentando".

Embora haja ampla preocupação com o comportamento dos mercados de renda fixa, alguns analistas não estão tão convencidos de que a previsão seja tão sombria.

"Certamente há razões para se preocupar", disse Edward Yardeni, um economista e estrategista independente que vem estudando mercados de títulos há décadas. "Mas estamos em um mundo muito estranho agora, e é difícil saber como isso vai acontecer".

"A economia está crescendo muito devagar", acrescentou, "a uma taxa de menos de 2% ao ano, uma taxa que costumava chamar de" velocidade de parada ", na crença de que, quando a economia estiver fraca, o mercado de ações continua a aumentar, mas a inflação continua muito baixa. Onde estamos? Há muitas possibilidades aqui. Esta não é a economia que costumávamos ter ".

O New York Times aponta que o Federal Reserve, juntamente com outros bancos centrais, reduziu as taxas de curto prazo para perto de zero durante a crise financeira. Com a economia no pipeline e os preços dos ativos, como ações e crescimento imobiliário, os funcionários do Fed começaram a aumentar as taxas de curto prazo e dizem que pretendem continuar a fazê-lo.

O que é incomum é que, embora as taxas de curto prazo mesmo controladas e fortemente influenciadas pelo Fed tenham aumentado, as taxas de longo prazo para mercado de títulos em geral caíram. As taxas de hipoteca ainda estão abaixo de 4%, não muito mais do que eram há um ano.

O benchmark do Tesouro a 10 anos, por exemplo, diminuiu de mais de 2,6% em março para cerca de 2,1% no início de junho. A taxa de nota de 10 anos aumentou apenas cerca de 1 ponto percentual acima da taxa dos fundos do Fed e 0,6 ou 0,7 pontos percentuais acima da nota do Tesouro trienal.

No jargão do mercado de títulos, "a curva de rendimentos foi achatada", o que significa que as taxas de juros de curto e longo prazos se aproximaram da paridade. Por si só, esse desenvolvimento é incomum. Mas se a tendência persistir, as taxas de curto prazo aumentando acima das taxas de longo prazo, a mensagem do mercado de títulos equivaleria a uma luz vermelha intermitente.

Nesse caso, os agentes da dívida dirão: "A curva de rendimentos se inverteu", o que implica uma reversão da ordem natural das coisas, porque a maior parte do tempo, os investidores exigem um prêmio de renda para amarrar seu dinheiro por períodos longos. Uma inversão expressaria profundo ceticismo sobre a política do Fed e a saúde da economia, finaliza.

