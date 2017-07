'Financial Times': CEOs de bancos dos EUA ganham até três vezes mais do que rivais

Matéria publicada nesta segunda-feira (3) pelo Financial Times conta que os CEOs dos bancos dos EUA recebem uma média de três vezes mais do que colegas em todo o mundo desde 2004, de acordo com um estudo de analistas da Bernstein que conclui que a execução de um banco americano "não pode ser muito mais complicada".

Segundo a reportagem os executivos-chefe de Wall Street liderados por Jamie Dimon, da JPMorgan, encabeçam regularmente as tabelas do campeonato na pesquisa de pagamento de bancos anual do Financial Times, com remuneração anual em torno da marca de US $ 20 milhões.

O relatório Bernstein, que examinou o pagamento de executivos-chefe em 25 bancos nos EUA, na Europa e na Ásia nos últimos 13 anos, mostra que os bancos dos Estados Unidos pagaram persistentemente mais do que rivais no resto do mundo com base nos dados de 2016, afirma FT.

O estudo também mostra que o pagamento do CEO do banco global "não mudou", apesar dos regulamentos e outros encargos que significam que os bancos agora produzem retornos de acionistas muito mais baixos do que no período ineficaz antes da crise financeira ter começado em 2007.

Os CEOs dos bancos dos Estados Unidos geralmente recebiam US $ 20 milhões todos os anos antes da crise de 2008 e, em média, ganham US $ 20 milhões nos últimos três anos, diz o relatório Bernstein.

O abismo entre o salário em ambos os lados do Atlântico caiu e fluiu ao longo dos 13 anos. No ano passado, os CEOs dos EUA ganharam 3.26 vezes tanto quanto seus pares globais; O maior diferencial desde 2006, mas ainda muito abaixo do pico em 2004, quando os banqueiros americanos ganharam 6.8 vezes o que seus colegas de todo o mundo fizeram, finaliza o noticiário financeiro.

