Delfim Netto diz que poder econômico controla poder político no Brasil

Questionado sobre as causas que levaram à Operação Lava Jato, o ex-ministro Delfim Netto disse, em entrevista à Folha de S.Paulo desta segunda-feira (3), que a situação do Brasil é muito pior, porque o poder público não fez um "incesto" com o poder econômico. "Ele fez muito pior, permitiu que este controlasse a política".

"O que há de mal nesse negócio nosso não é simplesmente que o Estado e o setor privado tenham feito um incesto, produzido um monstrengo. Não, ele fez muito pior, permitiu que o poder econômico controlasse o poder político, ou seja, eliminou o único instrumento de educação do capitalismo. O capitalismo só se salvou porque havia uma organização política dos trabalhadores através de partidos", declarou o ex-ministro.

Delfim: Mudança brusca no país com próximo presidente da República é "sonho de uma noite de verão"

Delfim defendeu a Lava Jato como ponto de inflexão na história do país e disse que as investigações podem até causar problema no curto prazo, mas vão impedir o "incesto em que o setor privado anulou a única força que controla o capitalismo, que é o Congresso", acrescentou.

Sobre as eleições presidenciais de 2018, Delfim afirma que os anseios do eleitorado, frente à crise do país, são outros: "a vox populi não quer justiça, quer vingança". E aposta que uma mudança grande de rota na política a partir dos candidatos que existem hoje seria uma falácia. "Qual a razão de supor que vão cometer os erros que cometeram no passado? A ideia de que, se eleger fulano, ele desmonta tudo, isso é um sonho de uma noite de verão. Ninguém desmonta nada. Se desmontar, é desmontado", disse o ex-ministro.

Veja a entrevista na íntegra na Folha de S.Paulo