Bovespa opera em alta acompanhando movimento do exterior

A bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta segunda-feira (3), suportada pelo maior apetite por risco de investidores no exterior, mas ainda com os ganhos limitados pela continuidade da crise política. As atenções permanecem voltadas para o desenrolar da crise política e no seu impacto sobre o andamento das reformas no Congresso Nacional.

O governo espera a votação da reforma trabalhista no plenário do Senado nesta semana. Às 10h32, o índice subia 0,56%, a 63.253 pontos.

Na sexta-feira (30), o Ibovespa encerrou a sessão a 62.899 pontos, alta de 1,06% no dia e de 2,96% na semana passada. No mês, o índice acumula leve alta de 0,29% e, no semestre, avanço de 4,43%.

Já o dólar opera em baixa nesta segunda (3), contrariando o movimento de moedas de países emergentes e ainda monitorando o cenário político doméstico. O Banco Central não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio, por ora.

Às 10h08, o dólar recuava 0,17%, a R$ 3,3036. No último pregão do mês, na sexta, o dólar fechou em alta no patamar de R$ 3,31, com cautela dos investidores em meio a crise política. Em junho, o dólar acumulou alta de 2,36% sobre o real, na segunda alta mensal seguida.