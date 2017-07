Bovespa fecha em alta mas mantém cautela com cenário político

O principal índice da bolsa brasileira fechou em alta nesta segunda-feira (3), com respaldo do cenário externo mais favorável ao risco, porém mantendo a cautela com o cenário político local limitando os ganhos.

O Ibovespa avançou 0,6%, a 63.279 pontos.

O volume financeiro ficou ainda menor nesta sessão e somou R$ 4,75 bilhões. No mês passado, o giro médio diário foi de R$ 7,01 bilhões. A expectativa de operadores é que o volume seja reduzido novamente na quarta-feira, quando os mercados permanecerão fechados nos Estados Unidos pelo feriado do Dia da Independência.

As atenções permanecem voltadas para o desenrolar da crise política e no seu impacto sobre o andamento das reformas no Congresso Nacional. O governo espera a votação da reforma trabalhista no plenário do Senado nesta semana.

Às 10h32, o índice subia 0,56%, a 63.253 pontos.

Na sexta-feira (30), o Ibovespa encerrou a sessão a 62.899 pontos, alta de 1,06% no dia e de 2,96% na semana passada. No mês, o índice acumula leve alta de 0,29% e, no semestre, avanço de 4,43%.

As ações preferenciais da Vale subiram 1,86% e as ordinárias 2,24%. As preferenciais da Gerdau também ficaram na ponta positiva, ganhando 1,17%, enquanto a CSN ON subiu 1,53% e Usiminas PNA avançou 2,17%, espelhando os ganhos do minério de ferro e do aço na China.

Petrobras PN fechou praticamente estável com recuo de 0,08%, e Petrobras ON teve valorização de 0,61%. Itaú Unibanco PN teve alta de 0,95% e Bradesco PN avançou 0,79%, reforçando o viés de alta do Ibovespa.

Já as ordinárias da JBS avançaram 3,06%. As ações da empresa têm mostrado intensa volatilidade desde o acordo de delação de seus executivos.

Dólar

O dólar fechou em leve queda nesta segunda-feira (3), com certo alívio diante do cenário político doméstico e também com baixo volume de negócios. O movimento de baixa foi limitado pela alta da moeda norte-americana ante divisas de países emergentes.

A moeda norte-americana caiu 0,23%, a R$ 3,3051.

O clima político esfriou após o ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) deixar a prisão preventiva, e o senador Aécio Neves (PSDB-MG) ter recebido o aval para retornar às atividades do seu mandato.

A grande preocupação dos mercados financeiros é o andamento das reformas no Congresso Nacional.

O mercado tinha baixo volume por conta do feriado de 4 de Julho nos Estados Unidos no dia seguinte, que manterá as praças financeiras do país fechadas.

Às 10h08, o dólar recuava 0,17%, a R$ 3,3036. No último pregão do mês, na sexta, o dólar fechou em alta no patamar de R$ 3,31, com cautela dos investidores em meio a crise política. Em junho, o dólar acumulou alta de 2,36% sobre o real, na segunda alta mensal seguida.

O Banco Central não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio nessa sessão.