Bolsas da Ásia terminam sessão majoritariamente em alta

As bolsas asiáticas encerraram o pregão desta segunda-feira (3) majoritariamente em alta, apesar do baixo volume de negociações nos mercados de ações da região. A causa da liquidez limitada é a véspera de feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, que fecham os mercados mais cedo hoje. Amanhã, as bolsas de Nova York não operam.

O índice Xangai Composto subiu 0,11%, a 3.195,91 pontos. Já o Shenzen Composto teve alta de 0,40%, a 1.905,20 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve leve alta de 0,08%, para 25.784,17 pontos.

A Bolsa de Seul subiu 0,11%, aos 2.394,48 pontos, na Coreia do Sul.