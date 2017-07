O sorteio deste sábado (1) da Mega-Sena com prêmio estimado em R$ 8 milhões para quem acertasse as seis dezenas do concurso, acumulou e prêmio vai a R$ 23 milhões.

A quina saiu para 41 apostas, que vão receber R$ 46.673,04. Já a quadra, será dividida por 2879 apostadores, que vão receber R$ 949,53.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 09 - 39 - 47 - 57 - 59.