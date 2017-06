Número de consumidores inadimplentes aumenta 0,1% na cidade de São Paulo

O número de consumidores inadimplentes na cidade de São Paulo aumentou 0,1% no mês de maio ante abril. Na comparação com maio do ano passado, o indicador caiu 9,5% e no acumulado do ano houve queda de 4,5% com relação ao mesmo período de 2016. Os dados são do Indicador de Registros de Inadimplentes da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

No estado de São Paulo, os consumidores que não honraram suas dívidas aumentaram 1,3% em maio ante abril. Já com relação a maio de 2016, houve queda de 4,5%, e no acumulado do ano foi registrada elevação de 0,4%.

Segundo os dados, na capital paulista o indicador de recuperação de crédito aumentou 0,2% na comparação de maio com abril. Na comparação com maio de 2017, o avanço foi de 4,3%. No valor acumulado a recuperação diminuiu 1,0%.

Os dados mostram que, no estado, a recuperação de crédito caiu 1,2% em maio ante abril. Na comparação com maio do ano passado, houve queda de 9,4% e no acumulado do ano o recuo foi de 3,1%.