'MarketWatch': BHP investe US$ 250 mi em recuperação de Mariana

Matéria publicada nesta sexta-feira (30) pelo diário financeiro MarketWatch informa que a BHP Billiton Ltd. (BHP.AU) fornecerá US $ 250 milhões em apoio financeiro a sua empresa brasileira de minério de ferro e uma base criada para lidar com programas de remediação e compensação na sequência da desastrosa falha da barragem de 2015 .

Segundo a reportagem US$ 174 milhões serão utilizados para financiar a Fundação Renova, que seria compensada com a provisão para o colapso da barragem da Samarco, e uma instalação de curto prazo de até US $ 76 milhões estará disponível para o empreendimento de mineração para trabalho de estabilização com a Vale SA.

O noticiário afirma que a BHP disse ser improvável um reinício das operações da Samarco, este ano, pois está sujeito a aprovações regulatórias, governamentais, além da concessão de licenças pelas autoridades estaduais e uma reestruturação da dívida da empresa.

Em janeiro, a Samarco e os acionistas da BHP e Vale entraram em um acordo preliminar com promotores federais no Brasil sobre a falha da barragem que delineou o processo e o cronograma para negociar uma liquidação de cerca de US $ 47,5 bilhões e cerca de US $ 6,1 bilhões em créditos civis públicos. Um tribunal ampliou a data final para a negociação de um acordo até 30 de outubro, disse o BHP.