'Financial Times': Escassez de mão de obra japonesa atinge 43 anos

Matéria publicada nesta sexta-feira (30) pelo Financial Times conta que a proporção de empregos abertos para candidatos no Japão atingiu um máximo de 43 anos em maio, uma vez que a escassez de mão de obra na terceira maior economia mundial se torna cada vez mais extrema.

Segundo a reportagem o indicador observado de perto do mercado do Japão subiu 0,01 pontos para uma leitura de 1,49, a maior desde fevereiro de 1974, à medida que as empresas se esforçam para preencher posições de uma força de trabalho em envelhecimento e encolhimento. O indicador abrange todos os trabalhos, ou seja, permanentes e temporários.

Novos dados sugerem que a economia do Japão está crescendo de forma constante e está funcionando em plena capacidade. Mas não há sinal de pressão ascendente sobre os preços, o que significa que o Banco do Japão terá dificuldade em atingir sua meta de inflação de 2%, afirma o FT.

"Não tendo conseguido engajar uma rápida mudança ascendente nas expectativas de inflação, o BoJ agora está lutando para ganhar força com o argumento de que o aperto no mercado de trabalho levará a um crescimento mais rápido dos salários e dos preços ", disse Yasunari Ueno, economista-chefe de mercado da Mizuho Securities em Tóquio .

Após o marco do mês passado, quando o índice de empregos para candidatos superou o seu pico da bolha de 1990, outro marco está próximo, já que a proporção de empregados para candidatos para trabalhadores regulares e de tempo integral aumentou para um máximo de 0,99, informa o texto.

O aumento nas posições regulares sugere que as empresas estão respondendo à escassez de mão de obra, melhorando as condições para os trabalhadores em vez de aumentar o salário, aponta o Times.

Yuichiro Nagai e Yukito Funakubo, analistas do Barclays observaram que os números indicavam maior participação no mercado de trabalho, enquanto o número de pessoas voluntariamente abandonando seu emprego aumentou, sugerindo que eles estavam procurando por melhores empregos.

A produção industrial caiu 3,3 por cento em relação ao mês anterior, mas isso seguiu um grande aumento em abril, e a tendência geral sugere um crescimento sólido no segundo trimestre de 2017 à medida que as exportações do Japão se recuperam, conclui.

> > Financial Times