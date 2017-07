Dólar sobe e moeda acumula alta de 2,36% no mês de junho

No último pregão do mês de junho, nesta sexta-feira (30), o dólar encerrou a sessão em alta de 0,14%, sendo comercializada a R$ 3,31, com os investidores mostrando cautela em meio à situação conturbada da política nacional.

Com o encerramento do mês, a moeda norte-americana registrou alta de 2,36% ante ao real no acumulado de junho. No acumulado do trimestre, a alta foi de 5,8%. No acumulado do ano, a alta é de 1,94%.

Ibovespa fecha em leve alta

Nesta sexta-feira (30), o principal índice da B3 (antiga BM&FBovespa), fechou o pregão em alta de 1,06%, mostrando cautela diante da denúncia envolvendo o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva.

O índice encerrou a sessão a 62.899 pontos. No acumulado da semana, a alta da Bovespa foi de 2,96%. No acumulado do semestre a alta é de 4,43%.