Bolsas da Ásia encerram majoritariamente em baixa

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (30) majoritariamente em baixa, pressionadas por ações de tecnologia. A exceção foi para os mercados chineses, onde os números do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial repercutiram positivamente.

O índice chinês Xangai Composto teve alta de 0,14%, a 3.192,43 pontos. Já o Shenzhen Composto subiu 0,29%, para 1.897,69 pontos, e recuou 3,63% no semestre.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,77%, aos 25.764,58 pontos.

Na Bolsa de Taipei, o índice teve queda de 0,26%, para 10.395,07 pontos. O índice Kospi caiu 0,16%, para 2.391,79 pontos.