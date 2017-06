'Americas Society': Brasil registra ganhos economicos em meio a crise política

Matéria publicada pelo site da Organização Não Governamental norte-americana Americas Society nesta sexta-feira (30) observa que este trimestre, após dois anos de contração do PIB, a economia brasileira cresceu 1 por cento e o país deve receber quase US $ 70 bilhões em investimentos diretos estrangeiros em 2017.

O texto aponta que apesar dos ganhos na economia este ano também é marcado como sendo a primeira vez na história, que o presidente em exercício enfrenta acusações de corrupção.

No entanto, a atual turbulência política do Brasil pode revelar uma nova economia. Ricardo Sennes, sócio-gerente da Prospective Consulting, explica onde essas surpresas podem surgir.

"Os investidores que estão tomando esta crise não como uma imagem geral, mas tentando entender as diferentes peças que compõem este mosaico, estão realmente encontrando boas oportunidades para investir e fazer negócios", disse Sennes ao AS / COA.

Enquanto o ambiente de negócios evolui, as eleições nacionais de 2018 podem ser releitura de um conto antigo

O noticiário acrescenta que mesmo que a administração do presidente Michel Temer esteja envolvida em escândalos de corrupção - atrasando sua agenda macroeconômica de reformas drásticas e impopulares no Congresso - o governo implementou mudanças que estão criando novas formas de avançar os investimentos.

A crise teve seu próprio impacto no setor de infraestrutura, abrindo espaço para novos empreendedores desde que as investigações de Lava Jato começaram. "Há uma mudança completa na dinâmica. Quando você tem um investidor como líder de um consórcio, a mentalidade desses caras é diferente de ter uma empresa de construção como líder do consórcio. Seu modelo comercial é diferente ", diz Sennes.

Enquanto o ambiente de negócios evolui, as eleições nacionais de 2018 podem ser releitura de um conto antigo. O mundo está observando o triunfo dos estrangeiros, e o descontentamento dos eleitores levanta questões sobre o que poderia acontecer no Brasil, acrescenta.

Mas Sennes acredita que as próximas eleições - a primeira em que as empresas privadas serão banidas do financiamento de campanhas políticas - provavelmente apresentarão alguns dos mesmos personagens antigos. "Os candidatos viáveis ​​são aqueles que estão bem estruturados em termos de partidos políticos", disse Sennes.