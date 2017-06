Petróleo fecha em alta pela sétima sessão seguida com queda de produção nos EUA

Apesar de não sustentar as máximas do Intraday, o petróleo fechou a sessão desta quinta-feira (29) em alta, com os investidores mostrando ânimo devido a queda na produção dos EUA, e pela divulgação de uma inesperada redução nos estoques de gasolina.

Em Nova York, o WTI fechou em alta de US$ 0,19, sendo comercializado a US$ 44,93 o barril, enquanto o Brent, em Londres, terminal a sessão mostrando estabilidade em US$ 47,47.

Na véspera, a U.S. Energy Information Administration (EIA) apontou uma queda de 100 mil barris na produção de petróleo norte-americana, para a marca de 9,250 milhões de barris por dia na última semana, na maior queda registrada em quase um ano.

Já os estoques de petróleo bruto tiveram alta de 118 mil barris na última semana -- a previsão era de queda de 2,4 milhões de barris, e os estoques de gasolina recuaram 894 mil barris, mais que a queda esperada de 600 mil barris.

A esperada reunião da Opep do dia 25 de maio concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel por mais nove meses, até março de 2018. O aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia e a Nigéria e o avanço da produção nos Estados Unidos, contudo, colocam dúvidas sobre o potencial do plano.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.