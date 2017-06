Com exceção de Hong Kong, bolsas asiáticas encerram pregão com ganhos

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (29) em alta com o retorno da confiança dos investidores na economia global.

Os dados econômicos da China e o resultado do teste de estresse de bancos americanos também influenciaram os negócios.

Na China, o Xangai Composto teve alta de 0,47%, a 3.188,06 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei 225 valorizou 0,45%, a 20.220,30 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,10%, a 25.965,42 pontos. Em Seul, o Kospi avançou 0,55%, aos 2.395,66 pontos.