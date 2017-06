Bovespa opera em alta impulsionada por commodities

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta na manhã desta quinta-feira (29), dando continuidade aos ganhos da véspera no começo desta sessão.

Além da valorização das commodities negociadas no exterior, o ânimo no mercado local é influenciado pela aprovação da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado por 16 votos a 9, com uma abstenção.

As ações da Petrobras têm alta de 0,93% (ON) e 0,99% (PN), na esteira do avanço do preço do petróleo. Já os papéis da Vale têm ganho de 1,29% (ON) e 1,46% (PNA), em linha com a contínua recuperação do minério de ferro. O insumo no porto de Qingdao fechou em alta de 3,82%, cotado a US$ 64,71 a tonelada.

Às 10h50, o Ibovespa tinha alta de 0,25%, aos 62.174 pontos.

O dólar opera em alta, após o governo fixar uma meta de inflação mais baixa do que a atual para os anos de 2019 e 2020.

Às 10h50, a moeda norte-americana subia 0,31%, a R$ 3,2912 na venda. Na véspera, o dólar recuou 1,01%, a R$ 3,2849. No mês, a moeda acumula alta de 1,5% e no ano, de 1,08%.