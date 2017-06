Petróleo fecha em alta após divulgação de dados dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram desvalorização no início da manhã desta quarta-feira (28), pouco antes da divulgação dos dados oficiais de estoques e produção dos Estados Unidos. Após divulgação, a commodity passou a registrar recuperação. O dólar mais fraco também influenciou o movimento.

A produção de petróleo americana caiu a 9,250 milhões de barris por dia na última semana, contra os 9,350 milhões de bpd da semana anterior. O DoE informou também que os estoques de petróleo bruto tiveram alta de 118 mil barris na última semana -- a previsão era de queda de 2,4 milhões de barris. Já os estoques de gasolina recuaram 894 mil barris, mais que a queda esperada de 600 mil barris.

O Brent avançou 1,41%, a US$ 47,31 o barril, na ICE, enquanto o WTI fechou em alta de 1,13%, a US$ 44,74 o barril, na Nymex.

Às 9h28, o barril de Brent para setembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,19%, a US$ 46,83. Já o barril de WTI para entrega em agosto, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,43%, a US$ 44,05.

A esperada reunião da Opep do dia 25 de maio concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel por mais nove meses, até março de 2018. O aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia e a Nigéria e o avanço da produção nos Estados Unidos, contudo, colocam dúvidas sobre o potencial do plano.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.