Dólar cai e Bovespa fecha em alta no pregão desta quarta-feira (28)

Com os investidores aguardando o desfecho da votação da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), o dólar fechou em queda frente ao real nesta quarta-feira (28).

A moeda norte-americana encerrou o pregão com queda de 1,01%, sendo vendida a R$ 3,2849. No acumulado do mês, a moeda acumula alta de 1,5%, e no acumulado do ano, a valorização do dólar é de 1,08%.

Cenário político liga sinal de cautela em investidores e Bolsa fecha em alta

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, fechou o pregão desta quarta-feira (28), em alta, mostrando que os investidores seguem atentos ao cenário político brasileiro, após o ministro Edson Fachin enviar à Câmara dos Deputados a denúncia contra o presidente Michel Temer, de corrupção passiva, feita pela Procuradoria Geral da República.

O índice fechou os trabalhos em alta de 0,55%, a 62.017 pontos. No acumulado do mês de junho, o Ibovespa registrou queda de 3,23%. Já no total do ano de 2016, o índice tem alta de 2,97%.