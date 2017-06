Compra da Estácio pela Kroton Educacional é reprovada pelo Cade

Nesta quarta-feira (28), o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reprovou, por 5 votos a 1, a compra da Estácio pela Kroton Educacional. Se aprovada, a operação, avaliada em R$ 5,5 bilhões, criaria uma gigante no ramo do ensino superior.

O único voto favorável foi o da relatora do processo, Cristiane Schmidt. Em fevereiro, a Superintendência-Geral do Cade considerou a aquisição da Estácio pela Kroton Educacional uma operação com potencial para provocar efeitos anticompetitivos.

A compra da Estácio pela Kroton foi anunciada em julho de 2016. A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) entrou com uma medida no Cade contra o interesse da Kroton em adquirir a Estácio, em meados do ano passado.

A Kroton divulgou nota relevante após a decisão do Cade:

A Kroton Educacional S.A. ("Kroton") e Estácio Participações S.A. ("Estácio", e, em conjunto com Kroton, "Companhias"), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 08.07.2016, 14.07.2016, 15.08.2016, 06.12.2016 e 06.02.2017, vêm informar que, na presente data, o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica apreciou o Ato de Concentração nº 08700.006185/2016-56 e decidiu por sua não aprovação.

Dessa forma, não foi implementada uma condição da operação de incorporação, pela Kroton, das ações da Estácio ("Operação") e, conforme previsto no Protocolo e Justificação da Operação e determinado pelas assembleias gerais das Companhias realizadas em 15.08.2016, a aprovação da Operação tornou-se sem efeitos, com a resilição automática do seu Protocolo e Justificação.