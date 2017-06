Bovespa opera em baixa nesta quarta-feira

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em queda nesta quarta-feira (28), não conseguindo se recuperar após sair novamente do patamar dos 62 mil pontos na véspera, com os operadores ainda cautelosos com o cenário político instável.

O destaque da baixa eram as ações da Estácio Participações, no dia do julgamento no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do processo de fusão com a Kroton.

Às 10h59, o Ibovespa recuava 0,23%, aos 61.533 pontos. Na terça (27), o Ibovespa caiu 0,82%, aos 61.675 pontos. Desde o começo da crise política aumentada pelas delações da JBS, o índice já acumula queda de 8,68%.

Já o dólar opera em queda frente ao real, com os investidores aguardando o desfecho da votação da reforma trabalhista na Comissão de Constitução e Justiça (CCJ) do Senado e monitorando o noticiário político.

Às 11h15, a moeda norte-americana recuava 0,07%, a R$ 3,3116. Na véspera, o dólar subiu 0,51%, a R$ 3,3185 na venda. O dólar já acumula alta de 5,89% em relação ao real desde a divulgação da delação dos empresários da JBS.