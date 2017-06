Bolsas da Ásia encerraram pregão em queda, pressionadas por setor tecnológico

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (28) predominantemente em queda, com o desempenho ruim de papeis do setor de tecnologia.

Um ataque cibernético contra empresas na Europa na tarde desta terça (27) pressionou os papéis de empresas de tecnologia em todo o globo, vistas com desconfiança por operadores diante dos problemas de segurança.

Ainda nesse setor, as ações foram pressionadas pela multa recorde de 2,42 bilhões de euros que o Google terá de pagar. No campo da política monetária, o presidente do Banco Central Europeu (BCE) sinalizou uma postura mais dura em relação a estímulos monetários na região.

Na China, o índice Xangai Composto caiu 0,56%, a 3.173,20 pontos. Já o índice Shenzhen Composto recuou 0,80%, a 1.883,37 pontos. O índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, caiu 0,61%, aos 25.683,50 pontos.

Em Taiwan, a Bolsa de Taipei recuou 1,16%, aos 10.390,55 pontos. O índice Kospi, da Bolsa de Seul, caiu 0,39%, aos 2.382,56 pontos.