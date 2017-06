Pirelli prepara retorno à bolsa de valores de Milão

Após mais de um ano e meio de ausência, a fabricante de pneus Pirelli está se preparando para voltar à Borsa Italiana, nome oficial da bolsa de valores de Milão.

Segundo fontes ouvidas pela ANSA, a reabertura do capital da empresa deve ocorrer no próximo dia 4 de outubro, em uma operação coordenada por grupos internacionais e italianos, liderados pelo banco Intesa Sanpaolo.

A Pirelli está fora da bolsa desde novembro de 2015, após sua compra pela estatal química chinesa ChemChina, que deve reduzir sua fatia na fabricante de pneus para menos de 50%, provavelmente chegando ao redor de 30% - atualmente, sua participação é de 65%.

A volta da Pirelli ao mercado de capitais ainda não é confirmada oficialmente, mas as mesmas fontes afirmam que o roadshow deve começar no início de setembro e que a faixa de preço das ações será definida até o fim do mesmo mês.