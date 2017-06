'Financial Times': Mercados brasileiros ignoram acusação contra Temer

Matéria publicada nesta terça-feira (27) pelo jornal Financial Times aponta que ao contrário do ocorrido com a venda violenta observada em maio, quando a notícia sobre o áudio de Temer foi divulgada, a reação do mercado à carga da noite passada era relativamente silenciosa.

Segundo a reportagem o real brasileiro está sendo negociado apenas 0,7 por cento mais baixo do que o dólar, no valor de R $ 3.3192, em comparação com o aumento de R $ 3.4109 em 2017 atingido em 18 de maio. Enquanto isso, o rendimento do dólar norte-americano a 10 anos é de apenas 7,8 pontos base mais elevados - um ganho modesto devido a vendas de títulos globais mais amplas nesta terça-feira.

A falta de um chamado "Efeito Temer" poderia, em parte, ser explicada pelo fato de que o mercado já estava em choque em sua maior parte quando foi revelado o escândalo de corrupção em maio. Além disso, apesar da acusação, Temer ainda poderia superar a crise, avalia o FT.

"Em geral, as conseqüências do escândalo dependerão finalmente de como o escândalo se desenrolar: uma saída rápida de Temer seria substancialmente melhor do que uma luta política prolongada para permanecer no poder", disse Alex Wolf, economista sênior da Standard Life Investments.

> > Financial Times