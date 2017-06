Bovespa opera em queda nesta terça-feira; dólar sobe

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta na manhã desta terça-feira (27), amparada nos ganhos da Vale, apesar das incertezas políticas que fazem os investidores adotarem cautela após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentar denúncia contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva.

Perto do mesmo horário, a Vale figurava no topo das maiores altas, com as ações ordinárias avançando 3,28% e as preferenciais, 2,68%. As preferenciais da Petrobras tinham alta de 0,24%. Na outra ponta, as ações ordinárias da Estácio figuravam entre as maiores baixas, com queda de 1,62%.

Às 11h18, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, caía 0,32%, a 61.990 pontos.

O dólar opera com leves oscilações ante o real nesta terça, à espera de novidades que possam dar pistas sobre o andamento das reformas no Congresso Nacional em reação à denúncia apresentada por Janot contra Temer e também o fatiamento das acusações, o que pode postergar o desfecho do episódio.

Às 11h19, a moeda norte-americana subia 0,78%, a R$ 3,3228 na venda, depois de terminar a véspera praticamente estável, a R$ 3,3015.