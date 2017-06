Bovespa fecha em queda com cenário político instável

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo fechou em baixa nesta terça-feira (27), repercutindo os desdobramentos da denúncia contra o presidente Michel Temer. A Bovespa encerrou o dia com queda de 0,82%, a 61.675 pontos.

As ações da CSN (CID Nacional) lideravam a alta das ações, a 5,52%, seguidas pela Bradespar (2,19%) e as ordinárias da Vale (1,89%), que chegaram a registrar ganhos de 3,28% durante o dia. Na outra ponta, os papeis ordinários da Estácio fecharam com queda de -3,64%, seguidos pela Embraer (-3,54%) e Kroton (-3,11%).

A moeda norte-americana, que chegou a subir 0,78% durante esta terça-feira (27), fechou o dia cotada a R$ 3,317, com alta de 0,46%. O dólar opera com leves oscilações ante o real, à espera de novidades que possam dar pistas sobre o andamento das reformas no Congresso Nacional em reação à denúncia apresentada por Janot contra Temer e também o fatiamento das acusações, o que pode postergar o desfecho do episódio.