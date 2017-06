Petróleo tem recuperação limitada por avanço da produção dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York voltam a registrar alta nesta segunda-feira (26), após as fortes quedas de sessões anteriores. Os ganhos, contudo, são limitados, entre temores em relação ao excedente global, motivados principalmente pelo avanço da produção dos Estados Unidos, que tem ofuscado os esforços da Opep e de outros países como a Rússia.

Às 9h32, o barril de Brent para setembro negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,28%, a US$ 45,88. Já o barril de WTI para entrega em agosto, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava avanço de 0,37%, a US$ 43,17.

A esperada reunião da Opep do dia 25 de maio concretizou a extensão do acordo firmado pelo cartel por mais nove meses, até março de 2018. O aumento na produção de países que não participam do pacto como a Líbia e o avanço da produção nos Estados Unidos, contudo, colocam dúvidas sobre o potencial do plano.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.