Caixa faz campanha para regularização de dívidas de clientes no Rio de Janeiro

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira (26) no estado do Rio de Janeiro a ação Limpa Nome, para estimular e facilitar a regularização de dívidas por pessoas físicas e jurídicas. Em parceria com o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio) e os Procons estadual e municipal, a ação integra a campanha nacional #QUITAFACIL.

Brasília - Brasileiros aproveitam o sábado para sacar o FGTS inativo durante a segunda etapa do liberação do FGTS nas agências da Caixa Econômica (José Cruz/Agência Brasil)

No Rio, ação Limpa Nome vai estar disponível nas 159 agências da Caixa no estadoJosé Cruz/Arquivo/Agência Brasil

As dívidas, incluindo contratos comerciais e habitacionais e cartões de crédito em atraso, poderão ser pagas à vista ou renegociadas em até 96 meses, de acordo com a Caixa. O presidente do CDL Rio, Aldo Gonçalves, disse que a entidade pode ajudar nesse processo por meio do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), um cadastro de clientes pagadores e inadimplentes.

“A gente auxilia a Caixa e a pessoa que está com dívida a negociar. Fazemos uma ponte entre eles. E sempre verificamos no cadastro como está a situação do devedor. Essa informação é importante para a Caixa poder negociar,”

Segundo o diretor regional da Caixa, Tarcísio Dalvi, com a ação, o banco espera que os clientes com dívidas regularizem a situação dos contratos de crédito, retomando a capacidade de novas operações no mercado.

Todas as 159 agências da Caixa no estado do Rio de Janeiro terão espaços exclusivos para atendimento da campanha. Para participar, o cliente deve se dirigir à sua agência da Caixa com documento de identificação e comprovantes de residência e de renda atualizados.

Mais informações estão disponíveis no endereço eletrônico da Caixa (www.caixa.gov.br) ou o telefone gratuito 0800-726-8068 opção 8. A ação Limpa Nome no Rio de Janeiro se estenderá até a próxima sexta-feira (30).