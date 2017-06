'Business Insider': JP Morgan alerta para grande turbulência no mercado global

Analistas da JP Morgan dizem que os mercados financeiros globais vêm passando por um período prolongado e incomum de tranquilidade, o que significa que os investidores deveriam começar a se preparar para uma onda de turbulências futuras.

O alerta foi dado por estrategistas do J.P. Morgan Chase. Ativos de risco como as ações estão em alta ha alguns anos, derrubando a volatilidade do mercado a "níveis recordes" de baixa, diz Marko Kolanovic, diretor global de análises macroeconômicas e de derivativos do banco de Nova York.

"Fundamentalmente, a volatilidade não deverá ser alta, mas está claro para nós que o cenário macro atual também não justifica a menor volatilidade de todos os tempos", acrescenta ele. Os aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve e a incipiente acomodação monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco do Japão em breve começarão a remover alguns dos principais fatores que vêm dando suporte às altas valorizações dos ativos financeiros, acredita Kolanovic.

"No médio prazo, isso deverá levar a turbulências de mercado e um aumento da volatilidade e de 'tail risks'."

As observações de Kolanovic refletem as do Bank of America Merrill Lynch (BofA), que na semana passada alertou que "o pico de liquidez e o pico dos lucros devem atingir o auge no outono [quarto trimestre]".

Essas não são observações animadoras para os investidores, que assistem o valor de suas carteiras disparar desde o fim da crise financeira de 2008, empregando estratégias simples como as aplicações em fundos passivos que acompanham índices.

Mas, ao mesmo tempo, apostas contra a baixa volatilidade têm sido muito ruim para os operadores. Por exemplo, nos Estados Unidos, o índice Vix, que mede as expectativas de volatilidade do índice Standard & Poor's 500 (S&P 500), caiu 8,3 pontos desde a eleição do presidente dos EUA, Donald Trump, em novembro, para abaixo do nível médio de pouco mais de dez pontos.

Isso contraria o senso comum de Wall Street, que sugere que as políticas controvertidas de Trump, do comércio à imigração, vão fornecer combustível para as turbulências no mercado. Para as ações americanas, Kolanovic sugere as opções de compra "out-of-money" sobre o índice Vix. Os derivativos, que estão hoje "perto do nível mais barato dos últimos cinco anos" ganhariam valor se o índice Vix subisse no período pré- determinado e dariam lucro se o índice atingisse um certo preço de "exercício".

A mesma estratégia pode ser usada para o índice VStoxx, que fornece uma medida similar da volatilidade implícita do Euro Stoxx 50, que monitora ações blue-chips da zona do euro. O conselho foi dado no fim de uma semana tranquila para os mercados de ações dos EUA. O índice S&P 500 subiu 0,21% na semana passada, avançando para os 2.438 pontos. O Dow Jones ganhou 0,05% no período, para encerrar a sexta-feira a 21.394 pontos.

> > Business Insider