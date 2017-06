Bovespa e dólar fecham em queda nesta segunda-feira 

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores brasileiras, fechou em queda nesta segunda-feira (26), após sessão influenciada pelo cenário externo mais favorável, mas ainda em um ambiente de cautela com o cenário político local.

O índice encerrou em alta de 1,8%, a 62.188 pontos.

A Vale subia durante a manhã, em linha com os ganhos dos contratos futuros do minério de ferro na China. As ações ordinárias da CSN avançavam mais de 3%, enquanto os papéis classe A da Usiminas avançavam 2,62%; Gerdau ganhava 0,82%, também amparados pelas cotações no exterior.

O mercado também está no aguardo da eventual apresentação de denúncia pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República, Michel Temer.

O prazo para o procurador-geral, Rodrigo Janot, decidir se oferece denúncia ou arquiva o caso termina nesta terça-feira (27).

Às 12h01, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, subia 1,10%, a 61.757 pontos. Na sexta-feira (23), o Ibovespa encerrou em 61.087 pontos, queda de 0,3% no dia e de 0,87% na semana.

Às 13h49, o índice avançava 1,50%, a 62.004 pontos.

Às 14h59, o índice tinha alta de 1,65%, a 62.092 pontos.

O dólar fechou em queda em relação ao real nesta segunda-feira (26), em um movimento de correção influenciado pelo cenário externo, porém ainda cauteloso com o cenário político interno.

A moeda norte-americana caiu 1,13%, a R$ 3,3015.

Às 12h02, a moeda norte-americana recuava 0,91%, a R$ 3,3128 na venda.

Às 13h49, o dólar caía 0,89%, a R$ 3,3135.

Às 14h59, a moeda tinha baixa de 1,20%, a R$ 3,3031.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão mais um leilão de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem julho.