Bolsas da Ásia encerram pregão desta segunda em alta

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta segunda-feira (26) com os mercados otimistas com o crescimento econômico global, enquanto o dólar enfraquecido após as perspectivas de inflação moderada nos EUA levantarem dúvidas sobre os planos do Fed(Federal Reserve, banco central americano) de elevar as taxas de juros.

O índice Nikkei da bolsa de Tóquio subiu 0,1%, a 20.153,35 pontos, próxima do máximo em dois anos a que chegou na semana passada, apesar do volume de negócios ter caído ao seu nível mais baixo em mais de dois meses.

O Xangai Composto subiu ao um máximo de 18 meses, com alta de 0,9%, a 3.185,44 puntos.