Governo italiano aprova resgate de bancos em falência

O Conselho de Ministros da Itália aprovou neste domingo (25) o decreto de lei que autoriza o resgate de dois bancos que correm risco de falência: Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. O Banco Central Europeu (BCE) tinha autorizado na sexta-feira (23) a abertura do processo de resgate financeiro, que contará com participação do Estado italiano e da Intesa San Paolo, banco que comprará partes das instituições em crise.

"Será uma intervenção a favor dos correntistas e investidores e para evitar uma falência desordenada", afirmou o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni. De acordo com o ministro da Economia da Itália, Pier Carlo Padoan, a manobra envolve 17 bilhões de euros e não impactará as finanças do país. "O governo utilizou as regras europeias da melhor maneira possível", comentou. (ANSA)