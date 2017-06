Caixa já pagou mais de R$ 37 bilhões das contas inativas do FGTS

A Caixa Econômica Federal pagou, até o dia 21 de junho, cerca de R$ 37 bilhões para trabalhadores nascidos entre janeiro e novembro beneficiados pela MP 763/2016.

O número de trabalhadores que já sacaram os recursos das contas do Fundo referente à MP 763/2016 superou 22,1 milhões e representa 79,7% das 27,7 milhões de pessoas nascidas no período de janeiro a novembro.

Números acumulados

O valor pago representa 84,8% do total de recursos (R$ 43,6 bilhões) disponíveis pela MP 763/216. O número de trabalhadores que sacaram, até o momento, equivale a 72 % do total de 30,2 milhões beneficiados pelo saque das contas inativas do FGTS.