Caixa e CDLRio promovem Ação Limpa Nome para renegociar dívidas em até 96 meses

A Caixa, em parceria com o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio (Fundador do SPC) e os Procon Estadual e Municipal, promove a Ação Limpa Nome de 26 a 30 de junho (segunda a sexta-feira) em todo o estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo facilitar aos clientes CAIXA a regularização de contratos inadimplentes e faz parte da campanha nacional #QUITAFACIL.

Poderão participar clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica que possuam contratos comerciais e habitacionais em atraso, incluindo cartões Caixa. As dívidas poderão ser pagas à vista ou renegociadas em até 96 meses.

Todas as 159 agências do banco no estado do Rio de Janeiro terão ilhas exclusivas para atendimentos relacionados à campanha, para maior comodidade dos clientes.

Para participar, o cliente deve se dirigir à sua agência da Caixa, com documento de identificação e CPF e verificar se seu contrato está enquadrado na campanha. Outras informações podem ser consultadas na página www.caixa.gov.br.