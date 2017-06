Petróleo fecha em leve alta, mas acumula queda na semana

O petróleo teve uma pequena alta nesta sexta-feira (23), com uma leve recuperação da queda acumulada na semana.

O barril de WTI subiu 27 centavos a US$ 43,01 nos contratos com entrega em agosto no New York Mercantile Exchange (Nymex). Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte subiu 32 centavos a US$ 45,44 nos contratos para agosto.

A semana foi tumultuada para o comércio da commodity. Os preços estão seguindo o movimento de alta da véspera, mas caiu bastante no restante da semana, no que o mercado chama de “bear market”, ou seja, uma que de 20% em relação a um pico recente.

Às 10h07 (de Brasília), o petróleo WTI para agosto, contrato mais líquido, subia 0,21%, a US$ 42,83 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para agosto também registrava avanço de 0,18%, a US$ 45,30 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Às 15h09, o barril de Brent tinha alta de 0,42%, a US$ 45,41. No mesmo horário, o barril de WTI tinha alta de 0,35%, a US$ 42,89.

Nesta manhã, o mercado vinha recebendo bem a sinalização de que os produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estão cumprindo os limites previstos no acordo, mas ainda há excesso de oferta no mercado.