Bolsas asiáticas encerram pregão sem direção definida

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (23) sem direção única. Os mercados acionários da China demonstraram volatilidade, com os mercados do país fechando em alta no fim da sessão. Em Tóquio, a bolsa também fechou em alta.

Na China, a Bolsa de Xangai encerrou o pregão com ganhos de 0,33% em 3.157,87 pontos, já o Shenzhen Composto subiu 0,46%, a 1.957,22 pontos. As bolsas no país começaram o dia em baixa, com a notícia de que autoridades de Pequim investigariam investimentos no exterior e empréstimos de companhias nacionais.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,11%, a 20.132,67 pontos.

Em outras praças do continente, o índice Hang Seng recuou 0,02%, em 25.670,05 pontos, em Hong Kong. Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 0,35%, a 2.378,60 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex recuou 0,2%, a 10.377,70.