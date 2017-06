Bolsa fecha em queda e dólar sobe no encerramento da semana

O principal índice de ações da bolsa de valores brasileiras fechou em queda nesta sexta-feira (23), ainda atento ao agravamento da crise política e incertezas sobre as aprovações das reformas no Congresso Nacional.

O Ibovespa encerrou em queda de 0,3%, a 61.087 pontos

Os Estados Unidos suspenderem a importação de carne in natura do Brasil, o que também ajudou a impactar a bolsa negativamente. Por volta das 10h30, as ações da JBS recuavam em torno de 1%.

O principal destaque negativo do Ibovespa foi a Eletrobras. Os papéis ordinários fecharam em queda de 4,52%, enquanto os preferenciais caíram 3,64%.

O presidente do grupo, Wilson Ferreira Jr, chamou parte da chefia de "vagabundos" e "safados". Os comentários foram feitos enquanto ele defendia uma reestruturação que prevê o corte de quase 50% dos funcionários da estatal.

Os papéis das siderúrgicas, como Gerdau e Usiminas, ficaram entre os destaques positivos. Por volta das 10h30, a Estácio Participações e a Kroton eram destaque da alta.

Às 10h41, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de SP, caía 0,30%, a 61.085 pontos.

Às 15h05, o índice tinha queda de 0,14%, aos 61.183 pontos.

Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 0,84%, a 61.272 pontos.

O dólar fechou em leve alta ante o real nesta sexta-feira (23), seguindo o movimento do dia anterior, com o mercado ainda de olho nos rumos das reformas econômicas em meio à crise política.

A moeda norte-americana avançou 0,11%, a R$ 3,3391 na venda.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais - equivalente à venda futura de dólares - para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 5,330 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.

Às 10h41, a moeda norte-americana recuava 0,19%, a R$ 3,3363 na venda.

Às 15h08, a moeda tinha queda de 0,19%, a R$ 3,3360.