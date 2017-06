'TIM fez seu dever de casa', diz diretor após novo plano pós

O diretor de marketing da TIM Brasil, Daniel Cardoso, disse que a operadora "fez sua lição de casa" e está provando aos clientes que é capaz de oferecer serviços e produtos de qualidade. Há duas semanas, a subsidiária da Telecom Italia lançou os novos planos pós-pagos "TIM Black", focados no público A e B, como forma de reconstruir sua imagem no mercado brasileiro. "A TIM vem fazendo um movimento de revitalização dos serviços.

O 'TIM Black' é algo que vem neste novo momento. Fizemos nosso dever de casa", disse o executivo em entrevista à Ansa.

Segundo Cardoso, a TIM Brasil está em uma fase de reconquistar clientes que se afastaram da operadora nos últimos anos. "Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem que não sabiam que a TIM tinha 4G, por exemplo", contou. Com os planos "TIM Black", que vão de R$100 a R$449 mensais, a operadora tenta ser vista como fornecedora de uma rede ampla de cobertura, transmissora de dados com qualidade, principalmente no 4G, e com preços competitivos em relação à concorrência.

"Mas não iremos nos focar apenas no pós-pago, manteremos a atenção com o pré-pago também", informou "Toda crise traz oportunidades e as pessoas sempre precisam se comunicar. Vamos continuar gerenciando nossos negócios com disciplina financeira para servir o cliente", afirmou o CMO, referindo-se ao mercado e ao momento de instabilidade política no Brasil.

Em um evento na noite de ontem (21), em São Paulo, a TIM Brasil também relançou o "TIM Music", projeto musical em parceria com a Universal e que, para os clientes da operadora, oferece um aplicativo de streaming com a Deezer. "A música sempre foi muito ligada à TIM.

Retomamos nossa parceria com a Universal para ser usada em vários produtos", disse a diretora de comunicação da operadora, Ana Paula Castello Branco. A parceria prevê uma série de shows pelo Brasil, com promoções especiais para os clientes da TIM. O primeiro deve ocorrer em agosto, em São Paulo, com o rapper Projota.