Bovespa opera em alta nesta quinta

A bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta quinta-feira (22), com o mercado de ações ainda cauteloso com o cenário político brasileiro. Durante a manhã, as ações ordinárias da Equatorial estava entre os maiores ganhos da sessão, com alta de mais de 1%. As ações ordinárias da Cielo eram destaque negativo, com queda perto de 0,3%.

Às 11h01, o índice subia 0,37%, aos 60.984 pontos.. Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 0,01%, a 60.761 pontos.

Já o dólar sobe nesta quinta, acompanhando o recuo da moeda ante divisas no exterior após os preços do petróleo se recuperarem. O cenário local também impacta o movimento da moeda.

Na quarta-feira (21), os preços do barril de petróleo fecharam em queda de mais de 2%, após atingirem mínimas dos últimos 10 meses, com o aumento da produção nos Estados Unidos e menor atividade em refinarias chinesas alimentando preocupações crescentes sobre o excedente global.

Às 11h04, a moeda norte-americana subia 0,09%, a R$ 3,3385.