Bolsa fecha em alta em sessão marcada por noticiário corporativo movimentado

O principal índice de ações da bolsa paulista fechou em alta nesta quinta-feira (23), em sessão marcada por noticiário corporativo movimentado. A preocupação com o cenário político, porém, permaneceu no radar e limitou os ganhos.

O Ibovespa fechou em alta de 0,84%, a 61.272 pontos.

Perto do fechamento, as ações da Eletrobras avançaram mais de 6% e as Cemig subiram mais de 5%. As preferenciais da Vale e as da Petrobras fecharam em alta de mais de 1% e 3%, respectivamente.

Na outra ponta, as ações ordinárias da BR Malls e BRF lideravam as maiores baixas, com quedas acima de 2%, e 1%, respectivamente.

Durante a manhã, as ações ordinárias da Equatorial estava entre os maiores ganhos da sessão, com alta de mais de 1%. As ações ordinárias da Cielo eram destaque negativo, com queda perto de 0,3%.

Às 11h01, o índice subia 0,37%, aos 60.984 pontos.

Às 15h09, o índice tinha alta de 0,86%, a 61.286 pontos.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 0,01%, a 60.761 pontos.

O dólar fechou perto da estabilidade nesta quinta-feira (22), com os investidores ainda cautelosos com o cenário político e o desenrolar das reformas no Congresso Nacional.

A moeda norte-americana fechou com alta de 0,09%, a R$ 3,3355.

Na máxima do dia, o dólar bateu R$ 3,351, o que acabou atraindo fluxo de vendedores para aproveitar os preços mais altos.

O dólar também acompanhou o recuo da moeda ante divisas no exterior após os preços do petróleo se recuperarem.

Na quarta-feira (21), os preços do barril de petróleo fecharam em queda de mais de 2%, após atingirem mínimas dos últimos 10 meses, com o aumento da produção nos Estados Unidos e menor atividade em refinarias chinesas alimentando preocupações crescentes sobre o excedente global.

Às 11h04, a moeda norte-americana subia 0,09%, a R$ 3,3385.

Às 15h13, a moeda tinha queda de 0,30%, a R$ 3,3253.

O Banco Central brasileiro vendeu integralmente a oferta de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais - equivalente à venda futura de dólares - para rolagem dos contratos que vencem julho. Com isso, já rolou US$ 4,92 bilhões do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.