Petróleo recua em meio a dúvidas sobre aprofundamento dos cortes da Opep

Os barris de petróleo tinha firmado movimento de alta com os dados melhores que o esperado sobre estoques dos EUA e também com declaração do ministro iraniano sobre a possibilidade da Opep aprofundar os cortes. A commodity voltou ao vermelho, contudo, depois que a agência Reuters noticiou que três delegados do cartel teriam desmentido a sinalização de Zanganeh.

Mais cedo, o petróleo tinha valorização mesmo mesmo antes da divulgação dos dados dos EUA (às 11h30, no horário de Brasília), motivada pela declaração do ministro de Petróleo do Irã, Bijan Zanganeh, sobre a possibilidade da Opep aprofundar os cortes.

O Departamento de Energia dos EUA apontou uma queda de 2,45 milhões de barris de petróleo bruto, contra a expectativa de queda de 2,10 milhões de barris.

Às 9h37, o barril de Brent para agosto negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,37%, a US$ 46,19. Já o barril de WTI para entrega em agosto, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava avanço de 0,44%, a US$ 43,70.

Às 13h13, o petróleo do Mar do Norte já registrava queda de 0,98%, a US$ 45,57; enquanto o petróleo bruto do Texas tinha desvalorização de 0,80%, a US$ 43,16.