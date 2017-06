Bovespa fecha perto da estabilidade nesta quarta-feira

O principal índice da Bovespa fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira (21), com os mercados preocupados com a tentativa de recuperação ofuscada pela pressão dos preços do petróleo e pelas perdas nas ações do setor de educação, que tiraram força de um mercado já cauteloso diante da cena política.

As ações preferenciais da Vale avançaram mais de 3%, enquanto que as da Petrobras recuaram acima de 2%, em dia de queda de mais de 2% nos preços internacionais do petróleo.

A JBS liderou as altas do dia, com valorização de cerca de 5%. Na outra ponta, Estácio Participações perdeu mais de 7%.

O Ibovespa terminou em baixa de 0,01%, a 60.761 pontos.

O dólar fechou quase estável nesta quarta-feira (21), após ter saltado quase 1,5% no dia anterior, com as atenções ainda voltadas para o cenário político e desdobramentos que possam sinalizar o rumo das reformas econômicas no Congresso. A moeda norte-americana avançou 0,14%, a R$ 3,3314.

